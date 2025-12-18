Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Finnentrop. Am Donnerstagnachmittag (18. Dezember) kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Serkenroder Straße". Aus bislang ungeklärter Ursache war es in Höhe der Vogelstange zu einer Frontalkollision zwischen dem PKW eines 53-Jährigen und dem Auto einer 69-Jährigen gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Nach erster medizinischer Einschätzung konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der 53-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings ergaben sich während der Unfallaufnahme auch Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 53-Jährigen angeordnet. Das Verkehrskommissariat übernahm bereits am Unfallort die Ermittlungen. Die Beamten wurden bei der Unfallaufnahme durch ein VU-Team aus dem Hochsauerlandkreis unterstützt. An den beiden Fahrzeugen - einem Mercedes und einem Fiat - entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell