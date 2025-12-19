POL-OE: Autofahrer mit positivem Alkoholtest
Lennestadt (ots)
In der Nacht zu Freitag (19. Dezember) kontrollierten Polizeibeamte kurz nach Mitternacht einen 62-jährigen Autofahrer auf der "Kölner Straße" in Grevenbrück. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Alkoholkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Die Beamten brachten den Mann daher zur Polizeiwache, wo ein gerichtsverwertbares Atemalkoholmessverfahren durchgeführt und eine Anzeige aufgenommen wurde.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell