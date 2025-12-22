Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto in Sassmicke aufgebrochen

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (18./19. Dezember) Zutritt zu einem PKW in der Straße "Zum Mittelfeld" verschafft. Hierfür schlugen sie an dem Audi A3 das Fenster der Beifahrertür ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Der Schaden liegt insgesamt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Die Polizei im Kreis Olpe verzeichnete in den vergangenen Wochen eine auffällige Häufung von Diebstählen aus Fahrzeugen. Nicht in diesem, jedoch in vielen anderen Fällen gehen die Ermittler davon aus, dass die betroffenen Fahrzeuge nicht abgeschlossen waren.

Daher appelliert die Polizei dringend:

Schließen Sie ihr Auto ab - auch bei kurzen Aufenthalten wie etwa beim Einkaufen oder bei einem Arztbesuch.

Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen.

Entfernen Sie Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und andere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose Dinge bieten den Dieben einen Anreiz.

Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum wirklich verriegelt sind.

Denken Sie daran: Ein Fahrzeug ist kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen. Verstecke wie das Handschuhfach oder unter den Sitzen sind den Dieben bekannt und bieten keinen ausreichenden Schutz.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell