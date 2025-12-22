PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto in Sassmicke aufgebrochen

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (18./19. Dezember) Zutritt zu einem PKW in der Straße "Zum Mittelfeld" verschafft. Hierfür schlugen sie an dem Audi A3 das Fenster der Beifahrertür ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Der Schaden liegt insgesamt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Die Polizei im Kreis Olpe verzeichnete in den vergangenen Wochen eine auffällige Häufung von Diebstählen aus Fahrzeugen. Nicht in diesem, jedoch in vielen anderen Fällen gehen die Ermittler davon aus, dass die betroffenen Fahrzeuge nicht abgeschlossen waren.

Daher appelliert die Polizei dringend:

Schließen Sie ihr Auto ab - auch bei kurzen Aufenthalten wie etwa beim Einkaufen oder bei einem Arztbesuch.

Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen.

Entfernen Sie Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und andere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose Dinge bieten den Dieben einen Anreiz.

Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum wirklich verriegelt sind.

Denken Sie daran: Ein Fahrzeug ist kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen. Verstecke wie das Handschuhfach oder unter den Sitzen sind den Dieben bekannt und bieten keinen ausreichenden Schutz.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:39

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Alkoholtest

    Olpe (ots) - Am Freitag (19. Dezember) fiel ein 52-jähriger Autofahrer in Olpe auf. Verkehrsteilnehmer hatten den Mann um 20 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise bei der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den Fahrer kurz darauf im Poscheweg antreffen und kontrollieren. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 52-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:12

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Alkoholtest

    Lennestadt (ots) - In der Nacht zu Freitag (19. Dezember) kontrollierten Polizeibeamte kurz nach Mitternacht einen 62-jährigen Autofahrer auf der "Kölner Straße" in Grevenbrück. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Alkoholkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Die Beamten brachten den Mann daher zur ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:11

    POL-OE: Jugendlicher bei Alleinunfall leicht verletzt

    Attendorn (ots) - Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Donnerstag (18. Dezember) bei einem Alleinunfall auf der L880 leicht verletzt. Der Jugendliche hatte mit seinem Fahrzeug gegen 18:30 Uhr zwischen den Ortslagen Mecklinghausen und Oberveischede die Kontrolle über seine Suzuki verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden im unteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren