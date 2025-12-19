Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer schlägt mit Gehhilfe nach einem Hagener

Hagen-Mitte (ots)

In der Tuchmacherstraße kam es am Donnerstag (18.12.) gegen 18 Uhr im dortigen Männerasyl zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 48-Jähriger suchte etwa zwei Stunden später eine Wache auf und schilderte Polizisten dort, dass ein anderer Mann in der Unterkunft aus unbekannten Gründen randalierte und zunächst seinen eigenen Wasserkocher und Toaster kaputtgeschlagen habe. Im weiteren Verlauf habe der Randalierer dann mit seiner Krücke in Richtung des 48-Jährigen geschlagen und ihn am Bein getroffen. Nach dem Vorfall legte sich der Randalierer, bei dem es sich nach Angaben der Betreuer um einen 42-Jährigen handelt, ins Bett und schlief ein. Der leicht verletzte Hagener erstattete auf der Polizeiwache eine Strafanzeige. (arn)

