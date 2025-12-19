PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer schlägt mit Gehhilfe nach einem Hagener

Hagen-Mitte (ots)

In der Tuchmacherstraße kam es am Donnerstag (18.12.) gegen 18 Uhr im dortigen Männerasyl zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 48-Jähriger suchte etwa zwei Stunden später eine Wache auf und schilderte Polizisten dort, dass ein anderer Mann in der Unterkunft aus unbekannten Gründen randalierte und zunächst seinen eigenen Wasserkocher und Toaster kaputtgeschlagen habe. Im weiteren Verlauf habe der Randalierer dann mit seiner Krücke in Richtung des 48-Jährigen geschlagen und ihn am Bein getroffen. Nach dem Vorfall legte sich der Randalierer, bei dem es sich nach Angaben der Betreuer um einen 42-Jährigen handelt, ins Bett und schlief ein. Der leicht verletzte Hagener erstattete auf der Polizeiwache eine Strafanzeige. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 09:55

    POL-HA: 21-Jähriger muss Bus verlassen - Springmesser sichergestellt

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Donnerstag (18.12.2025) stieg ein 21-Jähriger gegen 22 Uhr in einen Linienbus an der Badstraße. Dort bemerkte der Busfahrer nach kurzer Zeit, dass das Ticket des jungen Mannes keine Gültigkeit mehr besaß. Im Verlauf des Gespräches verwies er den Hagener des Busses. Da sich dieser weigerte auszusteigen, rief der Busfahrer die Polizei. ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 09:00

    POL-HA: Böller in Wohnung geworfen, Senior verletzt - die Polizei ermittelt

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Donnerstag (18.12.2025) warfen bislang unbekannte Jugendliche einen Böller in eine Wohnung eines 81-jährigen Mannes, der getroffen und leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt und gibt Verhaltenshinweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern. Die etwa sechsköpfige Gruppe aus Jugendlichen hielt sich gegen 17.15 Uhr in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren