Polizei Hagen

POL-HA: Böller in Wohnung geworfen, Senior verletzt - die Polizei ermittelt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) warfen bislang unbekannte Jugendliche einen Böller in eine Wohnung eines 81-jährigen Mannes, der getroffen und leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt und gibt Verhaltenshinweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Die etwa sechsköpfige Gruppe aus Jugendlichen hielt sich gegen 17.15 Uhr in der Wehringhauser Straße auf Höhe des Bodelschwinghplatzes auf. Dort zündeten sie einen Böller an einem Hauseingang, woraufhin ein Anwohner Wasser aus dem Fenster schüttete. Einer der Jugendlichen warf daraufhin einen Böller durch das Fenster in die Wohnung des Mannes. Der Böller explodierte neben dem Senior, der dadurch eine leichte Verletzung erlitt. Der Mann alarmierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Zur Unterstützung der Ermittlungen fragt die Polizei: Wer hat die Jugendgruppe gesehen und kann Angaben zu den beteiligten Personen machen? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02331 986 2066.

Zudem gibt die Polizei folgende Verhaltensweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern:

Lassen Sie Vernunft walten und tragen Sie Verantwortung. Feiern Sie ausgelassen, aber respektieren Sie die Gesetze und die Sicherheit anderer!

Besondere Vorsicht beim Kauf von Feuerwerkskörpern: Illegale Böller sind nicht nur verboten - sie sind unberechenbar und lebensgefährlich. Finger, Hände oder ganze Gliedmaßen können erheblich verletzt werden. Außerdem leitet die Polizei Strafverfahren wegen Besitzes und Zündens illegaler Pyrotechnik ein.

Zünden Sie Feuerwerkskörper nur auf freien Flächen, mit ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen, Fahrzeugen und Gebäuden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell