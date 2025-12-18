PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Polizeieinsatz in der Elmenhorststraße - Hagenerin mit Schnittverletzung angetroffen

Hagen (ots)

In der Elmenhorststraße kam es Donnerstagvormittag (18.12.) zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 7.30 Uhr wurde eine 24-jährige Hagenerin mit einer Schnittverletzung in einer Wohnung angetroffen. Die Polizei leitete eine Fahndung im Nahbereich ein und ging mehreren Hinweisen nach. Kurz nach dem Vorfall konnten die Einsatzkräfte einen Mann (38) und eine Frau (46) antreffen und vorläufig festnehmen. Derzeit wird geprüft, ob die beiden Personen mit der Tat in Verbindung stehen. Hinweise auf weitere Beteiligte ergaben sich nach ersten Ermittlungen nicht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte. Im Umfeld des Hauses fanden Einsatzkräfte eine mögliche Tatwaffe. Die Hagener Polizei ermittelt aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die verletzte Hagenerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

