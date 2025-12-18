PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen Auto und E-Scooter - 25-Jähriger leicht verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde im Zuge eines Unfalls am Mittwochnachmittag (17.12.2025) leicht verletzt. Eine 85 Jahre alte Autofahrerin missachtete an einer Einmündung den Vorrang des 25-Jährigen, wodurch dieser zu Boden stürzte.

Die 85-jährige Autofahrerin war mit ihrem Toyota Auris gegen 14 Uhr auf der Gerichtsstraße in Richtung Bülowstraße unterwegs. An der Einmündung zur Bülowstraße kam sie zum Stehen, fuhr daraufhin erneut an und missachtete den Vorrang des 25-jährigen E-Scooter-Fahrers, der zu diesem Zeitpunkt die Gerichtsstraße in Richtung Lützowstraße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Toyota und dem E-Scooter, wodurch der 25-Jährige stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Einsatzkräfte der Polizei erschienen vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Dabei gab die 85-Jährige an, dass sie den E-Scooter nicht wahrgenommen hatte und deswegen angefahren war. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (rst)

