Polizei Hagen

POL-HA: Polizei-Motorradfahrer schnappt Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) bemerkte ein Motorradpolizist einen Opelfahrer, der gegen 11 Uhr die Altenhagener Straße entlangfuhr. Der Beamte entschloss sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und hielt den 30-Jährigen auf Höhe der Hermannstraße an. Er gaukelte dem Polizisten zunächst vor, dass er den Führerschein zu Hause vergessen habe. Nach Recherchen in polizeilichen Informationssystemen stand jedoch schnell fest, dass seine Fahrerlaubnis bereits seit 2019 erloschen war. Er gab den Verstoß und den Konsum von Betäubungsmitteln zu. Auf einer Polizeiwache wurden wenig später eine Blutprobe entnommen und die Anzeige gefertigt. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

