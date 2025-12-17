POL-HA: Polizei-Motorradfahrer schnappt Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss
Hagen-Altenhagen (ots)
Am Dienstag (16.12.2025) bemerkte ein Motorradpolizist einen Opelfahrer, der gegen 11 Uhr die Altenhagener Straße entlangfuhr. Der Beamte entschloss sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und hielt den 30-Jährigen auf Höhe der Hermannstraße an. Er gaukelte dem Polizisten zunächst vor, dass er den Führerschein zu Hause vergessen habe. Nach Recherchen in polizeilichen Informationssystemen stand jedoch schnell fest, dass seine Fahrerlaubnis bereits seit 2019 erloschen war. Er gab den Verstoß und den Konsum von Betäubungsmitteln zu. Auf einer Polizeiwache wurden wenig später eine Blutprobe entnommen und die Anzeige gefertigt. (hir)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell