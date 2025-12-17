Polizei Hagen

POL-HA: 52-Jähriger fährt betrunken gegen Mauer - Auf Beleidigungen folgte Ingewahrsamnahme

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) bemerkten zwei Passanten gegen 19:15 Uhr einen qualmenden Mercedes in der Obernahmerstraße. Dieser war offenbar kurz zuvor gegen eine Mauer gefahren. Die Front war deformiert, die Airbags hatten ausgelöst, Betriebsstoffe liefen aus und Splitter lagen auf der Straße. Neben dem Auto stand ein 52-Jähriger mit starken Gleichgewichtsstörungen, der das Paar aufforderte, einen Abschlepper, aber nicht die Polizei zu verständigen. Die Zeugen riefen den Notruf. Die Beamten erschienen kurz darauf am Unfallort. Sie bemerkten starken Alkoholgeruch in der Luft. Der 52-Jährige lehnte einen Alkoholtest ab und beleidigte die Beamten schwer. Als er zum Kopfstoß ausholte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Auf der Wache wurden ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und eine Anzeige vorgelegt. (hir)

