POL-HA: Neue Wachleiterin in Hohenlimburg: Polizeihauptkommissarin Anja Boese stellt sich vor

Hagen (ots)

Die Polizeihauptkommissarin Anja Boese übernimmt die Wachleitung in Hohenlimburg. Schon im Alter von 15 Jahren bewarb sich die heute 45-Jährige bei der Polizei. Heute trägt sie als Wachleiterin die Verantwortung für die Sicherheit im Stadtteil Hohenlimburg und besetzt damit eine zentrale Funktion.

Als Jugendliche begann sie die Ausbildung im mittleren Dienst der Polizei und schloss im Jahr 2007 das Studium zum gehobenen Polizeidienst an. Dienstlich verbrachte sie die meiste Zeit im Hagener Innenstadtbereich. Bis zum Wechsel nach Hohenlimburg im September hatte die Breckerfelderin mit dem Stadtteil erst wenige Berührungspunkte. "Ich war in Hohenlimburg nie direkt im Einsatzgeschehen", erklärt sie. "Als Sachbearbeiterin in der Leitstelle habe ich jedoch zahlreiche Notrufe entgegengenommen und Einsätze im gesamten Stadtgebiet koordiniert - auch in Hohenlimburg", fügt Anja Boese hinzu.

Die ersten Schritte sowie der Wechsel von der Leitstelle, wo sie über neun Jahre tätig war, hin zu einem ganz neuen Standort und einer neuen Funktion wurden ihr leicht gemacht. "Ich kannte die meisten Kolleginnen und Kollegen vor Ort bereits und wurde schließlich offen in der Wache empfangen", schildert Boese und profitiert von einem Team, das verschiedene positive Eigenschaften mitbringt. "Meine Leute sind eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die allesamt hoch motiviert sind. Hier kann sich jeder auf den anderen verlassen." Neben den 18 Kolleginnen und Kollegen im Wachdienst gehören auch zwei Bezirksbeamte zum Hohenlimburger Team. Polizeihauptkommissarin Anja Boese nimmt ihre Aufgabe hinsichtlich ihrer Mitarbeitenden ernst und betont: "Ich möchte dafür sorgen, dass der Wachbetrieb reibungslos funktioniert und die Kolleginnen und Kollegen motiviert zur Arbeit kommen und auch wieder gesund nach Hause zurückkehren." Als Wachleiterin gehören für Anja Boese die Personal- und Einsatzplanung zum neuen Tagesgeschäft, jedoch auch der aktive Einsatz im Geschehen "auf der Straße".

Ihre direkte Vorgesetzte Polizeidirektorin Ursula Schönberg, Leiterin der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, schätzt die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der neuen Wachleiterin Boese. "Ich habe großes Vertrauen in die Entscheidungssicherheit, die Anja Boese in dieser zentralen Funktion mitbringt", sagt Ursula Schönberg und ergänzt: "Aufgrund ihrer jahrelangen Tätigkeit in der Leitstelle hat sie einen sehr guten Gesamtüberblick über die behördlichen Belange und damit einhergehend ein ausgewogenes Gesamtverständnis für den Hagener Einsatzbereich. Dies macht sich Anja Boese für ihr neues Tätigkeitsfeld in Hohenlimburg kompetent zu Nutzen."

Mit den ersten positiven Erfahrungen und Eindrücken blickt Polizeihauptkommissarin Anja Boese auch vorfreudig den nächsten Veranstaltungen und Begegnungen entgegen. Mit der Bezirksvertretung und dem Bezirksbürgermeister Michael Glod hat sie sich bereits bekannt gemacht und baut ihr lokales Netzwerk als Regionalbeauftragte sukzessive aus. Schon jetzt kann sie den guten Ruf des Stadtteils bestätigen: "Hohenlimburg ist ein besonderer Teil unserer Stadt, der auf einer engen Gemeinschaft der Bevölkerung fundiert", sagt sie und ergänzt: "Ich freue mich darauf, Hohenlimburg und seine Menschen so richtig kennenzulernen!" (rst)

