Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt ohne Fahrerlaubnis - Termin zur Umschreibung eines Führerscheins im neuen Jahr geplant

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (16.12.) gegen 0.50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Hagen ein Auto auf, das die Fußgängerzone befuhr. Das Fahrzeug konnte durch die Beamten angehalten werden. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist. Zunächst hatte der Hagener, der bereit sehr mehreren Jahren in Deutschland wohnt, behauptet, seinen Führerschein nicht mit sich zu führen. Erst danach gab er an, eine türkische Fahrerlaubnis zu haben, die er jedoch noch nicht umgeschrieben hat. Einen Termin habe er dafür Anfang 2026. Obwohl der 23-Jährige wusste, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, fuhr er am Montag mit dem Ford. Als Begründung gab er an, dass er seine Ehefrau aufgrund starker Schmerzen dringend in ein Krankenhaus bringen müsse. Dem Mann wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Er erhielt eine Strafanzeige. (Dom)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell