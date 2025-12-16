PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Polizei erfüllt Weihnachtswünsche von Kindern - Engagement für den Kinderschutzbund

POL-HA: Hagener Polizei erfüllt Weihnachtswünsche von Kindern - Engagement für den Kinderschutzbund
Hagen (ots)

Leuchtende Augen und große Freude, statt Blaulicht: Auch in diesem Jahr hat sich die Hagener Polizei engagiert und Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllt. Partner der Aktion ist im Jahr 2025 der Kinderschutzbund Hagen. Am Weihnachtsbaum im Foyer des Polizeipräsidiums in der Funckestraße hingen liebevoll gebastelte Wunschzettel von 18 Jungen und Mädchen.

Unter den persönlichen Wünschen der Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren befanden sich unter anderem Kuscheltiere, Spielzeug und Kinderbücher. Die Beschäftigten der Polizei Hagen sorgten dafür, dass diese Herzenswünsche pünktlich zu Weihnachten erfüllt werden konnten und zauberten den Jungen und Mädchen damit ein Lächeln ins Gesicht. Die Übergabe an den Kinderschutzbund fand am 15. Dezember statt.

Darüber hinaus engagierten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit Sachspenden, die der Kinderschutzbund für die tägliche Betreuung der Kinder nutzen kann. Viele Beschäftigte nutzten zudem die Gelegenheit, das Projekt "Suppenkasper" des Kinderschutzbundes finanziell zu unterstützen. Das Projekt Suppenkasper richtet sich an Kinder aus belasteten Lebenssituationen und sorgt dafür, dass sie regelmäßig eine warme, gesunde Mahlzeit erhalten. Gerade für junge Menschen ist eine verlässliche Versorgung ein wichtiger Baustein für Wohlbefinden, Entwicklung und Chancengleichheit.

Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh betont die Bedeutung dieses vorweihnachtlichen Engagements: "Als Polizei sind wir nicht nur für die Sicherheit verantwortlich. Wir tragen auch gesellschaftliche Verantwortung. Gerade Kinder brauchen Schutz, Aufmerksamkeit und Unterstützung. Es ist mir eine große Freude zu sehen, mit wie viel Herzblut sich unsere Kolleginnen und Kollegen auch außerhalb von Polizeieinsätzen einbringen und anderen Menschen zur Seite stehen."

Die Polizei Hagen macht mit dieser Aktion deutlich, wie wichtig es ist, Hilfe und Solidarität zu zeigen - nicht nur in akuten Einsatzlagen, sondern auch im sozialen Miteinander. Gerade zur Weihnachtszeit wird sichtbar, wie viel gemeinsame Unterstützung bewirken kann. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

