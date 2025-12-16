Polizei Hagen

POL-HA: Zur Streitbeilegung mit Eisenstange erschienen - Gefährliche Körperverletzung am Otto-Ackermann-Platz

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (15.12.2025) verabredeten sich ein 24-Jähriger und ein 33-Jähriger gegen 19 Uhr am Otto-Ackermann-Platz, um Streitigkeiten beizulegen. Auslöser war offenbar ein Gespräch, das der 33-Jährige mit der Lebensgefährtin seines Kontrahenten geführt hatte. Zu dem Treffen erschien der 24-Jährige mit einer Eisenstange. Diese setzte er als Schlagwerkzeug gegen den 33-Jährigen ein. Er traf ihn im Gesicht und verletzte sein Opfer. Anschließend fuhr er mit dem Auto davon, stellte sich später jedoch auf einer Polizeiwache. Die Eisenstange konnte die Polizisten sicherstellen. Die Beamten legten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor. (hir)

