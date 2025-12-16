Polizei Hagen

POL-HA: Frau überrascht Einbrecher in der Bredelle

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Eine 47-jährige Frau überraschte am Montagnachmittag (15.12.2025) im Hochschulviertel zwei Wohnungseinbrecher auf frischer Tat. Die Hagenerin hörte gegen 17.30 Uhr lautes Gepolter aus einem Zimmer ihrer Wohnung in der Bredelle. Als sie das Zimmer betrat und das Licht einschaltete, erkannte sie vor dem Fenster zwei Personen mit Kapuzen über den Köpfen, die sofort die Flucht ergriffen. Die 47-Jährige alarmierte die Polizei. An dem Fenster erkannten die Beamten später frische Hebelmarken, die darauf hindeuteten, dass die Unbekannten sich Zutritt zur Wohnung verschaffen wollten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. Geben Sie Einbrechern insbesondere in der dunklen Jahreszeit keine Chance. Sichern Sie ihre Häuser und Wohnungen. Sollten Sie zu diesem Thema technische Beratung benötigen, stehen Ihnen die Experten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz zur Verfügung. Sie erreichen die technischen Berater Oliver Bittern und Dominic Herhausen unter den Telefonnummern 02331-986 -3661 und -3657. (sen)

