PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl von Weihnachtsbäumen - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Von einem Verkaufsstand auf dem Boeler Marktplatz stahlen unbekannte Personen im Zeitraum zwischen Freitag (12.12.2025) gegen 18 Uhr und Samstag (13.12.2025) gegen 9.30 Uhr mehrere Tannenbäume.

Die unbekannten Täter begaben sich zu dem Verkaufsplatz und verschoben die Gitterzäune, um zu den Bäumen zu gelangen. Ein Zeuge hatte zunächst beobachtet, wie mehrere der Weihnachtsbäume neben dem Verkaufsplatz gelegen haben. Nachdem er kurze Zeit später feststellte, dass die Bäume nicht mehr vor Ort waren, erhärtete sich der Verdacht eines Diebstahls. Er informierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zu den Dieben vor, weshalb sie um Hinweise von Zeugen bittet: Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige Angaben machen, die die Ermittlungen unterstützen könnten? Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 melden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren