Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl von Weihnachtsbäumen - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Von einem Verkaufsstand auf dem Boeler Marktplatz stahlen unbekannte Personen im Zeitraum zwischen Freitag (12.12.2025) gegen 18 Uhr und Samstag (13.12.2025) gegen 9.30 Uhr mehrere Tannenbäume.

Die unbekannten Täter begaben sich zu dem Verkaufsplatz und verschoben die Gitterzäune, um zu den Bäumen zu gelangen. Ein Zeuge hatte zunächst beobachtet, wie mehrere der Weihnachtsbäume neben dem Verkaufsplatz gelegen haben. Nachdem er kurze Zeit später feststellte, dass die Bäume nicht mehr vor Ort waren, erhärtete sich der Verdacht eines Diebstahls. Er informierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zu den Dieben vor, weshalb sie um Hinweise von Zeugen bittet: Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige Angaben machen, die die Ermittlungen unterstützen könnten? Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 melden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell