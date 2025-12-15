PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Frontalzusammenstoß in Haspe - 56-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer wurde am Samstagmorgen (13.12.2025) bei einem Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt. Eine 68-jährige Hagenerin fuhr gegen 09.45 Uhr mit ihrem Renault über die Leimstraße und wollte an der Kreuzung zur Hestertstraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den entgegenkommenden BMW des 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, in dessen Folge der BMW noch mit einem Geländer am Fahrbahnrand kollidierte. Der 56-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

