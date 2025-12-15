Polizei Hagen

POL-HA: Frontalzusammenstoß in Haspe - 56-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt

Ein 56-jähriger Autofahrer wurde am Samstagmorgen (13.12.2025) bei einem Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt. Eine 68-jährige Hagenerin fuhr gegen 09.45 Uhr mit ihrem Renault über die Leimstraße und wollte an der Kreuzung zur Hestertstraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den entgegenkommenden BMW des 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, in dessen Folge der BMW noch mit einem Geländer am Fahrbahnrand kollidierte. Der 56-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

