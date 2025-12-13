Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter PKW-Fahrer begeht Unfallflucht

Hagen (ots)

Ein 63-jähriger Hagener verursachte am Freitagabend gegen 19:45 Uhr auf der Buscheystraße einen Verkehrsunfall, bei dem er zwei Fahrzeuge beschädigte. Ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort und konnte auf der Dömbergstraße von Polizeikräften angetroffen werden. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Auf Nachfrage gab der 63-jährige an, keinen Unfall bemerkt zu haben- außerdem habe er mehrere Flaschen Schnaps getrunken. Ihm wurde in der Polizeiwache Innenstadt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige.(Kli.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell