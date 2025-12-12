Polizei Hagen

POL-HA: Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach Streit

Hagen-Haspe (ots)

In der Köckingstraße traf eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (11.12.) gegen 19 Uhr auf mehrere Personen, die sich lautstark stritten. Ein Zeuge gab an, dass ein 24-Jähriger mit seinem Audi viel zu schnell gefahren sei, während Kinder vor Ort Fußball spielten. Eine Familienangehörige des Mannes berichtete den Beamten hingegen, dass der junge Hagener "sehr ordentlich fahre".

Um den Sachverhalt weiter aufzuklären, baten die Polizisten den 24-Jährigen, die Situation aus seiner Sicht zu schildern. Der Mann gab daraufhin an, dass er nicht mit dem Auto unterwegs gewesen sei und sich "enthalten" wolle. Nachdem er aufgefordert wurde, den Einsatzkräften seinen Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis auszuhändigen, ergab sich der dringende Tatverdacht, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis mit dem Audi fuhr. Es zeigt sich nach einer Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass dem 24-Jährigen im Januar die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Darauf angesprochen, erzählte der Mann den Polizisten, dass er Anfang 2025 ein einmonatiges Fahrverbot nach einem Geschwindigkeitsverstoß erhalten habe. Er habe seinen Führerschein daraufhin abgegeben, wisse jedoch nicht, wo sich dieser nun befinde. Er machte während des Gespräches weitere unglaubwürdige Angaben.

Seine Familienangehörige, die den Beamten zuvor erzählt hatte, dass der Hagener immer "ordentlich fahre", machte im weiteren Verlauf von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Sie bestritt, angegeben zu haben, dass der 24-Jährige mit dem Audi gefahren ist, und äußerte, "man würde ihr die Worte im Mund verdrehen". Der Zeuge hingegen gab immer wieder an, klar gesehen zu haben, dass der 24-Jährige mit dem Auto fuhr. Der Hagener wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (arn)

