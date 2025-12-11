Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Fahrzeugbrände: Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Hagen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (11.12.2025) zündeten bislang unbekannte Personen mehrere geparkte Fahrzeuge auf Parkplätzen an, die zum Teil vollständig abbrannten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Der erste Brand wurde der Polizei gegen 23.45 Uhr in der Lenzmannstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte an dem Parkplatz der dort befindlichen Autowerkstatt eintrafen, standen drei Autos und ein Wohnmobil in Flammen. Die Autos wurden vollständig zerstört. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Brand gelöscht.

Etwa eine halbe Stunde nach dem ersten Brandgeschehen, gegen 0.20 Uhr, wurden die Einsatzkräfte in die Heinitzstraße gerufen. Auch hier brannten mehrere Fahrzeuge, darunter ein Lieferwagen, auf einem Parkplatz. Der Sprinter sowie eines der Autos brannten vollständig aus, zwei weitere Wagen wurden durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz, die die brennenden Fahrzeuge löschte.

In beiden Fällen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren ein, die nun von der Kriminalpolizei übernommen wurden. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um vorsätzliche Brandstiftung. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine Summe in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Zur Unterstützung der Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Lenzmannstraße und Heinitzstraße beobachtet oder kann sonstige Angaben machen, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell