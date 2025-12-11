PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall auf der Volmestraße mit zwei Leichtverletzten

POL-HA: Auffahrunfall auf der Volmestraße mit zwei Leichtverletzten
Hagen-Mitte (ots)

Auf der Volmestraße kam es am Mittwoch (10.12.) gegen 07.30 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem sich zwei Hagenerinnen leichte Verletzungen zuzogen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 29-Jährige mit ihrem Opel vom Wasserlosen Tal aus kommend auf der Volmestraße unterwegs. Als eine vor ihr befindliche 30-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremste, konnte die 29-Jährige ihr Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Frauen verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Die VW-Fahrerin wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die 29-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren ineinander verkeilt und mussten durch einen Abschleppdienst voneinander getrennt und anschließend abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den rechten Fahrstreifen der betroffenen Fahrtrichtung, der Volmestraße. (arn)

Polizei Hagen
