Polizei Hagen

POL-HA: Ermittlungsstand nach Schusswaffengebrauch auf der Polizeiwache Hattingen

Hattingen (ots)

Wie bereits berichtet, versuchte ein 28-jähriger Mann am Morgen des 22. November 2025 zwei Polizeibeamte in den Räumlichkeiten der Polizeiwache Hattingen mit einem Messer anzugreifen. Um den Angriff zu unterbinden, setzte einer der Polizisten seine Dienstwaffe ein und schoss dem Angreifer auf die Beine. (Ursprungsmeldung vom 22.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6164110) Nach dem Vorfall hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen den 28 Jahre alten deutschen Staatsbürger aus Hattingen, der zuvor strafrechtlich in keiner Weise in Erscheinung getreten war, übernommen. Wie es bei einem polizeilichen Schusswaffengebrauch üblich ist, wurde auch gegen den Polizeibeamten ein Strafverfahren eingeleitet. Wie sich herausstellte, liegt bei dem Angreifer eine psychische Erkrankung vor, weshalb er zwangsweise nach dem PsychKG in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Um zu ermitteln, ob er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. (sen)

