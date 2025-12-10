Polizei Hagen

POL-HA: Positive Wirkung: Bürgerinnen und Bürger bedanken sich während Schwerpunkteinsatz bei Polizei

Hagen (ots)

Während eines Schwerpunkteinsatzes am Dienstag (09.12.2025) kam es zu mehreren freundlichen Begegnungen zwischen Beamten und Bürgern, die sich bei den Einsatzkräften bedankten. Zudem machten die Polizisten zahlreiche Feststellungen, die sie konsequent ahndeten, und somit den Kontrolldruck vor Ort durch die Polizei weiterhin hochhalten.

Polizeikräfte des Schwerpunktdienstes und der Bereitschaftspolizei begannen um 15.30 Uhr, die Bahnhofstraße, Stresemannstraße und den Graf-von-Galen-Ring zu begehen. Sie führten gezielte Personenkontrollen durch und trafen dabei eine Person mit einem Bereichsbetretungsverbot sowie mehrere Personen mit Drogen an, die mutmaßlich illegal erworben worden waren. Die Beamten leiteten zwei Strafverfahren ein.

Auch in Wehringhausen im Bereich der Parkanlage "Bohne" sowie am Bodelschwinghplatz führten die Einsatzkräfte Kontrollen durch, stellten jedoch erfreulicherweise keinerlei Verstöße fest.

Anschließend richteten sie eine Kontrollstelle für den Verkehr am Graf-von-Galen-Ring ein. Auffällig waren dabei mehrere Gurtverstöße, für die Bußgelder fällig wurden, sowie nicht vorhandene Umweltplaketten. Zudem standen zwei Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen, was durch Vortests nachgewiesen wurde. Infolgedessen wurden den beiden Betroffenen zur weiteren Beweisführung ärztliche Blutproben entnommen. Dazu fertigten die Beamten entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Gegen 20.30 Uhr beendeten die Polizisten den Einsatz und hatten insgesamt 80 Personen sowie 65 Fahrzeuge kontrolliert. Die Präsenz der Beamten stieß während des Einsatzes auf besonders positive Resonanz. Mehrere Passanten sprachen die Beamten an und bedankten sich bei ihnen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell