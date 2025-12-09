Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub in Getränkehandel - Polizei sucht unbekannten Täter

Hagen-Emst (ots)

Am Donnerstagabend (04.12.2025) beging ein bislang unbekannter Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Raub in einem Getränkehandel auf Emst.

Der Mann betrat um kurz vor 20 Uhr das Ladengeschäft an der Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Dabei war er maskiert, ging zum Kassenbereich und hielt einer Mitarbeiterin eine Schusswaffe vor. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im weiteren Verlauf forderte er die Frau dazu auf, die Kasse zu öffnen, woraufhin sie der Aufforderung nachkam und der Mann Bargeld entnahm. Daraufhin verließ er umgehend das Geschäft und lief in Richtung Stadthalle davon. Die Kassiererin blieb unverletzt, erlitt allerdings einen Schock und musste von Rettungskräften betreut werden.

Zu dem bislang flüchtigen Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 1,90 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose, einem Schal, einer dunklen Brille und Wollhandschuhen. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit intensiv, um die Identität des flüchtigen Täters zu klären. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht oder kann Angaben zu der Identität des Täters machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (rst)

