PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub in Getränkehandel - Polizei sucht unbekannten Täter

Hagen-Emst (ots)

Am Donnerstagabend (04.12.2025) beging ein bislang unbekannter Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Raub in einem Getränkehandel auf Emst.

Der Mann betrat um kurz vor 20 Uhr das Ladengeschäft an der Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Dabei war er maskiert, ging zum Kassenbereich und hielt einer Mitarbeiterin eine Schusswaffe vor. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im weiteren Verlauf forderte er die Frau dazu auf, die Kasse zu öffnen, woraufhin sie der Aufforderung nachkam und der Mann Bargeld entnahm. Daraufhin verließ er umgehend das Geschäft und lief in Richtung Stadthalle davon. Die Kassiererin blieb unverletzt, erlitt allerdings einen Schock und musste von Rettungskräften betreut werden.

Zu dem bislang flüchtigen Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 1,90 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose, einem Schal, einer dunklen Brille und Wollhandschuhen. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit intensiv, um die Identität des flüchtigen Täters zu klären. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht oder kann Angaben zu der Identität des Täters machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 11:45

    POL-HA: Hagenerin wird bei häuslicher Gewalt von ihrem Lebensgefährten eingesperrt

    Hagen-Mitte (ots) - Im Bereich der Innenstadt kam es zu einer häuslichen Gewalt, bei der eine Hagenerin durch ihren Lebensgefährten verletzt wurde. Die Frau verständigte die Polizei und erzählte den Einsatzkräften, dass ihr 27-jähriger Partner ihr in der Nacht zu Montag (08.12.) plötzlich gegen ihren Rücken geschlagen habe. Als sie später zur Arbeit gehen ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:41

    POL-HA: Hagener läuft immer wieder auf die Straße und verursacht Auffahrunfall

    Hagen-Altenhagen (ots) - Auf der Boeler Straße lief ein 27-jähriger Hagener am Montag (08.12.) mehrfach auf die Straße und verursachte so einen Verkehrsunfall. Gegen 21.15 Uhr trat der Mann nach Angaben von Zeugen immer wieder auf die Fahrbahn und wollte aus unbekannten Gründen Autos anhalten. Mehrere Fahrzeuge mussten Gefahrenbremsungen durchführen, um ihn nicht ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:30

    POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter unbekannt

    Hagen-Eckesey (ots) - Am Montag (08.12.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Eckeseyer Straße und stahlen Bargeld und Armbanduhren. Die Täter öffneten ein Fenster gewaltsam im Zeitraum zwischen 9.20 Uhr und 10.15 Uhr und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten die Räume und nahmen Bargeld und zwei hochwertige Uhren mit sich. Anschließend entfernten sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren