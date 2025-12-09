PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin wird bei häuslicher Gewalt von ihrem Lebensgefährten eingesperrt

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt kam es zu einer häuslichen Gewalt, bei der eine Hagenerin durch ihren Lebensgefährten verletzt wurde. Die Frau verständigte die Polizei und erzählte den Einsatzkräften, dass ihr 27-jähriger Partner ihr in der Nacht zu Montag (08.12.) plötzlich gegen ihren Rücken geschlagen habe. Als sie später zur Arbeit gehen wollte, habe er sie aufgehalten und gegen ihren Willen in einem Zimmer eingesperrt. Während einer daraufhin folgenden verbalen Auseinandersetzung sei die Hagenerin von ihrem Lebensgefährten mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden. Der 27-Jährige habe ihr auch gegen den Fuß getreten. Sie habe im weiteren Verlauf vergeblich versucht, ihn zu beruhigen. Der Frau gelang es im weiteren Verlauf, aus der Wohnung zu flüchten. Sie verständigte anschließend die Polizei. Während ihrer Abwesenheit habe der Mann ihr Zuhause verwüstet, Geld entwendet und Dokumente zerrissen. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu Streitigkeiten und sporadischen Handgreiflichkeiten zu ihrem Nachteil gekommen. Unter anderem habe ihr Partner der Hagenerin Ohrfeigen gegeben. Die Polizisten konnten den 27-Jährigen vor Ort nicht mehr antreffen. Er erhält ein zehntägiges Rückkehrverbot und muss sich wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Diebstahl sowie Sachbeschädigung verantworten. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

