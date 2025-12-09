Polizei Hagen

POL-HA: "Kochtopf-Masche" erneut erfolgreich - 87-jährige Frau stellt Bargeld und Schmuck vor die Tür

Hagen-Haspe (ots)

Eine 87-jährige Frau übergab bereits am Sonntagabend (07.12.2025) Bargeld und Schmuck im Wert von über 12.000 Euro in einem Kochtopf an Trickbetrüger. Gegen 17.30 Uhr klingelte das Telefon der Seniorin in der Oedenburgstraße. Am anderen Ende meldete sich ein Mann, der sich als Polizeibeamte der Kriminalpolizei ausgab. Er teilte der Frau mit, dass in der Nachbarschaft zwei Männer festgenommen worden seien, von denen einer einen Zettel bei sich gehabt habe, auf dem der Name sowie die Anschrift der 87-Jährigen notiert gewesen seien. Man gehe nun davon aus, dass ein Einbruch bei der Hagenerin geplant sei. Der Unbekannte forderte sie dann durch geschickte Gesprächsführung dazu auf, ihren Schmuck, ihr Bargeld und ihre Geldbörse inklusive der ec-Karten sowie der zugehörigen Geheimzahlen in einem Kochtopf zu verstauen und diesen vor die Tür zu stellen. Bereits am 02.12.2025 fiel eine 89-jährige Frau in Boele dieser Masche zum Opfer. In diesem Fall sprach der Betrüger am Telefon von einem Gerät, mit dem Verbrecher Schmuck und Bargeld in Wohnungen erkennen könnten. Im Kochtopf seien die Wertgegenstände gegen die Strahlen des Gerätes gesichert. (Meldung vom 03.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6171397) Auch die 87-jährige Hasperin kam am Sonntagabend der Aufforderung des Trickbetrügers nach und stellte den Kochtopf vor die Tür. Gegen 20.30 Uhr wurde das Telefonat beendet. Zu diesem Zeitpunkt war der Topf bereits abgeholt worden. Im Nachgang stellte sich dann heraus, dass die unbekannten Täter die ec-Karte der Seniorin mehrfach für Zahlungen und Abbuchungen eingesetzt hatten.

Die Polizei Hagen warnt erneut ausdrücklich vor Schockanrufen und Anrufen von falschen Polizeibeamten. Seien Sie misstrauisch, beenden Sie verdächtige Telefonate und rufen Sie die Polizei zurück, um den Anruf zu verifizieren. Geben Sie weder am Telefon noch an der Haustür sensible, personenbezogene Daten an Fremde preis. Halten Sie bei Zweifeln oder Unsicherheiten zwingend Rücksprache mit Ihren Angehörigen oder mit vertrauten Personen oder wählen Sie den Notruf "110" der Polizei. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell