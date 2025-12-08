Polizei Hagen

POL-HA: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte - 29-jähriger Mann bespuckt und beleidigt Polizisten

Hagen-Haspe (ots)

Ein alkoholisierter 29-Jähriger bespuckte und beleidigte in der Nacht auf Sonntag (07.12.2025) in Haspe zwei Polizisten. Die Beamten wurden gegen 02.15 Uhr zum Kirmesplatz gerufen, weil der Mann dort in einem Linienbus randaliert und andere Fahrgäste bespuckt hatte. Den Beamten gegenüber verhielt er sich von beginn an aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Als sie ihm Handschellen anlegten und den Mann in Gewahrsam nahmen, beleidigte der 29-Jährige die Polizisten und spuckte einem von ihnen gegen den Arm. Im Streifenwagen versuchte er dann, auch den zweiten Beamten zu bespucken und sprach während der gesamten Fahrt Beleidigungen aus. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp über 2 Promille an. Gegen den 29-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung ermittelt. (sen)

