Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

Hagen (ots)

Bereits im April 2025 drohten bislang unbekannte Tatverdächtige zwei Jugendlichen Gewalt an, um ihnen Bargeld zu entwenden. Die Tat fand in einem Parkhaus in der Körnerstraße in Hagen statt. Die Minderjährigen (13 und 14) hielten sich in dem Parkhaus auf, als zwei Personen auf sie zukamen. Die Unbekannten konnten den Jugendlichen 12 Euro Bargeld abnehmen.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188170

Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

  • 08.12.2025 – 10:00

    POL-HA: Raub zwischen Kindern, Schlägerei zwischen Vätern

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Samstagnachmittag (06.12.2025) raubte ein neunjähriger Junge einem Achtjährigen Bargeld. Anschließend trafen die Väter der Kinder aufeinander und schlugen sich. Der Neunjährige und der Achtjährige begegneten sich gegen 16 Uhr im Beisein mehrerer anderer Kinder im Hausflur eines Wohnhauses an der Wehringhauser Straße. Dort schlug der Neunjährige auf den Achtjährigen ein und stahl ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:09

    POL-HA: Hagenerin berichtet, dass ihr Ex-Partner sie "aufhängen möchte wie Jesus"

    Hagen-Altenhagen (ots) - Nach einer häuslichen Gewalt in Altenhagen verständigte eine Hagenerin am Freitag (05.12.) die Polizei. Sie berichtete von Streitigkeiten mit ihrem Ex-Partner. Er habe die Wohnung der Frau in den Morgenstunden aufgesucht und sie während einer Auseinandersetzung als Hure bezeichnet und sie mit dem Tode bedroht. Der 47-Jährige habe gesagt, ...

    mehr
