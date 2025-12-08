Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

Hagen (ots)

Bereits im April 2025 drohten bislang unbekannte Tatverdächtige zwei Jugendlichen Gewalt an, um ihnen Bargeld zu entwenden. Die Tat fand in einem Parkhaus in der Körnerstraße in Hagen statt. Die Minderjährigen (13 und 14) hielten sich in dem Parkhaus auf, als zwei Personen auf sie zukamen. Die Unbekannten konnten den Jugendlichen 12 Euro Bargeld abnehmen.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188170

Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell