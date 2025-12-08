Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl - Schmuck einer Seniorin entwendet

Hagen (ots)

Am 25. Juni 2025 klingelte ein derzeit unbekannter Tatverdächtiger in der Hagener Straße an mehreren Häusern und gab an, eine sogenannte Straßenzeitung zu verkaufen. Einer 94-Jährigen erklärte er, dass er Hunger habe. Sie ließ ihn daraufhin in ihre Wohnräume und machte ihm etwas zu Essen. Währenddessen entwendete der Mann Schmuck. Er konnte durch Kameras an Häusern in der Nachbarschaft videografiert werden.

Ein Foto des Mannes ist hier zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/188289

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen oder der von ihm angebotenen Straßenzeitung machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

