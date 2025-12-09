Polizei Hagen

POL-HA: 19-jähriger Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße wurde Montagabend (08.12.) ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Der 19-Jährige lief gegen 18.10 Uhr aus Richtung eines Baumarktes kommend an einer Ampel über die Kreuzung. Ein 74-jähriger Toyota-Fahrer bog zu diesem Zeitpunkt nach links auf die Eckeseyer Straße ab und übersah dabei den jungen Hagener. Der 19-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

