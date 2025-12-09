PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 19-jähriger Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße wurde Montagabend (08.12.) ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Der 19-Jährige lief gegen 18.10 Uhr aus Richtung eines Baumarktes kommend an einer Ampel über die Kreuzung. Ein 74-jähriger Toyota-Fahrer bog zu diesem Zeitpunkt nach links auf die Eckeseyer Straße ab und übersah dabei den jungen Hagener. Der 19-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:05

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl - Schmuck einer Seniorin entwendet

    Hagen (ots) - Am 25. Juni 2025 klingelte ein derzeit unbekannter Tatverdächtiger in der Hagener Straße an mehreren Häusern und gab an, eine sogenannte Straßenzeitung zu verkaufen. Einer 94-Jährigen erklärte er, dass er Hunger habe. Sie ließ ihn daraufhin in ihre Wohnräume und machte ihm etwas zu Essen. Währenddessen entwendete der Mann Schmuck. Er konnte durch ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:00

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

    Hagen (ots) - Bereits im April 2025 drohten bislang unbekannte Tatverdächtige zwei Jugendlichen Gewalt an, um ihnen Bargeld zu entwenden. Die Tat fand in einem Parkhaus in der Körnerstraße in Hagen statt. Die Minderjährigen (13 und 14) hielten sich in dem Parkhaus auf, als zwei Personen auf sie zukamen. Die Unbekannten konnten den Jugendlichen 12 Euro Bargeld abnehmen. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren