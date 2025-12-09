Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter unbekannt

Hagen-Eckesey (ots)

Am Montag (08.12.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Eckeseyer Straße und stahlen Bargeld und Armbanduhren. Die Täter öffneten ein Fenster gewaltsam im Zeitraum zwischen 9.20 Uhr und 10.15 Uhr und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten die Räume und nahmen Bargeld und zwei hochwertige Uhren mit sich. Anschließend entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Sie haben im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der tat in Zusammenhang stehen könnten? Bitte teilen Sie uns diese telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 mit.

Sie möchten sich vor Einbrüchen schützen und sich zum Thema Einbruchschutz beraten lassen? Unsere Experten aus dem Bereich Kriminalprävention bieten kostenlose Beratungen an. Bei Fragen melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 02331 986-3654 oder per Mail an KK_KPO.Hagen@polizei.nrw.de. (rst)

