Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Kurz vor der Kreuzfahrt drohte Haft - Bundespolizisten nehmen Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes in Bremerhaven vorläufig fest

Bremen (ots)

Containerterminal Bremerhaven, 17.11.2025 / 14:00 Uhr

Am Montagnachmittag drohte einer Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes ein vorzeitiger Urlaubsabbruch. Als die 37-Jährige an Bord des Schiffes gehen wollte, um ihre Reise nach Southampton zu beginnen, wurde sie von Bundespolizisten vorläufig festgenommen.

Bei der Ausreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie hatte eine Geldstrafe von 2160 Euro zuzüglich 84,50 Euro Verfahrenskosten wegen Diebstahl noch nicht gezahlt. Einer Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen konnte die Gesuchte gerade noch entgehen. Sie bezahlte die offene Geldforderung und durfte so ihre Urlaubsreise antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

