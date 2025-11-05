Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Senior im Gleisbett sorgt für Bundespolizeieinsatz

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 04.11.2025 / 11:25 Uhr

Am Dienstagmittag hat ein 72-Jähriger im Bremer Hauptbahnhof einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Der Rentner hielt sich am Bahnsteig 5/6 im Gleisbett auf.

Gegen 11:25 Uhr informierte der Lokführer eines am Nachbargleis stehenden Zuges die Bundespolizei über die Person im Gleis. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig und konnten den Mann noch im Gleisbereich antreffen. Während seiner Kontrolle zeigte er sich unkooperativ. Zudem kam ans Licht, dass er zugriffsbereit ein Messer in seiner Jackentasche mit sich führte. Als die Bundespolizisten ihn für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Wache nehmen wollten, leistete der Rentner Widerstand. Dabei blieben die Bundespolizisten unverletzt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Darüber hinaus muss er aufgrund des Mitführens eines Messers im Bremer Hauptbahnhof und seines Aufenthalts im Gleisbereich mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

