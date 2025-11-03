PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Über fünf Jahre Gefängnis - Bremer Bundespolizisten nehmen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann fest

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 01.11.2025 / 21:55 Uhr

Insgesamt drei offene Haftbefehle führten Samstagabend für einen 42-jährigen Bremer zum Antritt eines absehbar mehrjährigen Gefängnisaufenthaltes. Zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei erkannten den wegen diverser Eigentumsdelikte gesuchten Mann im Bremer Hauptbahnhof.

Wie sich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, waren die drei Haftbefehle erst Ende Oktober von der Bremer Staatsanwaltschaft erlassen worden. Insgesamt hatte der Gesuchte wegen mehrere Diebstahlstaten und Wohnungseinbrüchen eine Haftstrafe von über 2000 Tagen abzusitzen. Der Mann ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Die Bundespolizisten brachten ihn im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Bremer Haftanstalt. Dort wird er voraussichtlich die nächsten 5,5 Jahre verbringen müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressestelle
Juliane Hartwich
Telefon: 0421 16299 - 6102
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren