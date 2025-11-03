Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Über fünf Jahre Gefängnis - Bremer Bundespolizisten nehmen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann fest

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 01.11.2025 / 21:55 Uhr

Insgesamt drei offene Haftbefehle führten Samstagabend für einen 42-jährigen Bremer zum Antritt eines absehbar mehrjährigen Gefängnisaufenthaltes. Zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei erkannten den wegen diverser Eigentumsdelikte gesuchten Mann im Bremer Hauptbahnhof.

Wie sich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, waren die drei Haftbefehle erst Ende Oktober von der Bremer Staatsanwaltschaft erlassen worden. Insgesamt hatte der Gesuchte wegen mehrere Diebstahlstaten und Wohnungseinbrüchen eine Haftstrafe von über 2000 Tagen abzusitzen. Der Mann ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Die Bundespolizisten brachten ihn im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Bremer Haftanstalt. Dort wird er voraussichtlich die nächsten 5,5 Jahre verbringen müssen.

