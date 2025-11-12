Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Vom Bahnhof direkt ins Gefängnis - Bundespolizisten verhaften Störenfried am Uelzener Bahnhof

Bremen (ots)

Bf. Uelzen, 12.11.2025 / 07:00 Uhr

Am Mittwochmorgen nahmen Bundespolizisten am Bahnhof Uelzen einen Mann fest. Der 30-Jährige wurde mit Haftbefehl gesucht.

Gegen 7:00 Uhr fiel der Mann den Beamten auf Bahnsteig 102/103 auf, da er sich im Wartehäuschen aufgehalten und dabei lautstark und aggressiv herumgeschrien hatte. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam ans Licht, dass die Frankfurter Justiz bereits seit mehreren Wochen nach dem 30-Jährigen suchte. Er hatte eine Geldstrafe von über 6.000 Euro wegen Betrugs noch nicht vollständig bezahlt. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten vorläufig fest. Da er auch heute die ausstehende Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe in die Uelzener Haftanstalt eingeliefert.

