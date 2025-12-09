PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener läuft immer wieder auf die Straße und verursacht Auffahrunfall

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Boeler Straße lief ein 27-jähriger Hagener am Montag (08.12.) mehrfach auf die Straße und verursachte so einen Verkehrsunfall. Gegen 21.15 Uhr trat der Mann nach Angaben von Zeugen immer wieder auf die Fahrbahn und wollte aus unbekannten Gründen Autos anhalten. Mehrere Fahrzeuge mussten Gefahrenbremsungen durchführen, um ihn nicht zu erfassen. Hierbei kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem sich ein 37-jähriger Audi-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Mann wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Passanten mussten den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, da er sich von der Unfallstelle entfernen wollte. Gegenüber einer Streifenwagenbesatzung zeigte sich der Hagener aggressiv. Er bäumte sich immer wieder körperlich auf und ging die Einsatzkräfte verbal an. Nachdem ihm die Polizisten Handfesseln angelegt hatten, um ihn zur Gefahrenabwehr und zum eigenen Schutz in das Polizeigewahrsam zu bringen, fanden sie in seinen Sachen ein Pfefferspray. Er erhielt deshalb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Angaben zu seinem Verhalten wollte der augenscheinlich alkoholisierte Mann nicht machen. Er verhielt sich durchweg unkooperativ und sperrte sich gegen jegliche polizeiliche Maßnahme. Ein Atemalkoholtest konnte nicht mit ihm durchgeführt werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der 27-Jährige nach dem Einsatz in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. (arn)

