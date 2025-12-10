Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Schuppen in Kleingartenanlage aufgebrochen

Hagen-Garenfeld (ots)

In einer Kleingartenanlage im Osterholzweg kam es zu drei Einbrüchen. Am Dienstag (09.12.) gegen 0.30 Uhr brach eine unbekannte Person drei Schuppen auf. Angaben zu einer möglichen Tatbeute konnten noch nicht gemacht werden. Der Tatverdächtige trug eine blaue Mütze, dunkelblaue Jeans, einen orangefarbigen Pullover und dunkle Schuhe. Er war zwischen 20 und 40 Jahre alt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Nummer für Hinweise lautet: 02331 - 986 2066. (arn)

