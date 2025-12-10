PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Schuppen in Kleingartenanlage aufgebrochen

Hagen-Garenfeld (ots)

In einer Kleingartenanlage im Osterholzweg kam es zu drei Einbrüchen. Am Dienstag (09.12.) gegen 0.30 Uhr brach eine unbekannte Person drei Schuppen auf. Angaben zu einer möglichen Tatbeute konnten noch nicht gemacht werden. Der Tatverdächtige trug eine blaue Mütze, dunkelblaue Jeans, einen orangefarbigen Pullover und dunkle Schuhe. Er war zwischen 20 und 40 Jahre alt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Nummer für Hinweise lautet: 02331 - 986 2066. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 12:11

    POL-HA: Schwerer Raub in Getränkehandel - Polizei sucht unbekannten Täter

    Hagen-Emst (ots) - Am Donnerstagabend (04.12.2025) beging ein bislang unbekannter Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Raub in einem Getränkehandel auf Emst. Der Mann betrat um kurz vor 20 Uhr das Ladengeschäft an der Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Dabei war er maskiert, ging zum Kassenbereich und hielt einer Mitarbeiterin eine Schusswaffe vor. Ob es sich dabei um ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:45

    POL-HA: Hagenerin wird bei häuslicher Gewalt von ihrem Lebensgefährten eingesperrt

    Hagen-Mitte (ots) - Im Bereich der Innenstadt kam es zu einer häuslichen Gewalt, bei der eine Hagenerin durch ihren Lebensgefährten verletzt wurde. Die Frau verständigte die Polizei und erzählte den Einsatzkräften, dass ihr 27-jähriger Partner ihr in der Nacht zu Montag (08.12.) plötzlich gegen ihren Rücken geschlagen habe. Als sie später zur Arbeit gehen ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:41

    POL-HA: Hagener läuft immer wieder auf die Straße und verursacht Auffahrunfall

    Hagen-Altenhagen (ots) - Auf der Boeler Straße lief ein 27-jähriger Hagener am Montag (08.12.) mehrfach auf die Straße und verursachte so einen Verkehrsunfall. Gegen 21.15 Uhr trat der Mann nach Angaben von Zeugen immer wieder auf die Fahrbahn und wollte aus unbekannten Gründen Autos anhalten. Mehrere Fahrzeuge mussten Gefahrenbremsungen durchführen, um ihn nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren