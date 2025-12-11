POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl
Hagen (ots)
Am 22. September 2025 entwendeten unbekannte Tatverdächtige diverse Waren im vierstelligen Eurobereich aus einem Drogeriemarkt an der Esserstraße in Hagen. Entwendet wurden diverse Schminkartikel und Waren für den Schulbedarf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?
Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188822
Zeugenhinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)
