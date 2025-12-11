PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am 22. September 2025 entwendeten unbekannte Tatverdächtige diverse Waren im vierstelligen Eurobereich aus einem Drogeriemarkt an der Esserstraße in Hagen. Entwendet wurden diverse Schminkartikel und Waren für den Schulbedarf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188822

Zeugenhinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

