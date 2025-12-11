Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger fährt ohne Führerschein und hat einen positiven Drogenvortest

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde Mittwochabend (10.12.) gegen 20 Uhr in der Altenhagener Straße auf einen Opel aufmerksam. Die Polizisten entschieden sich dafür, das Auto anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Der 18-Jährige konnte den Einsatzkräften keinen Führerschein vorzeigen, diesen habe er angeblich verloren. Er gab jedoch zu, vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Die Einsatzkräfte fertigten eine Anzeige aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Während der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass sich bereits einige Monate zuvor der Verdacht ergab, dass der 18-Jährige ohne Fahrerlaubnis fuhr. Im August wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Auch am Mittwochabend leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein. Dem Mann wurde die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Auch der Halter des Opels erhielt eine Strafanzeige (Halterduldung). (arn)

