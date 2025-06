Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer bei Kollision mit PKW schwer verletzt - Autofahrer ohne Führerschein

Bochum (ots)

Am gestrigen Samstagabend (28. Juni) ereignete sich an der Kreuzung Berliner Straße / Lyrenstraße Ecke Weststraße in Bochum-Leithe ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Bochum befuhr gegen 21.10 Uhr die Berliner Straße in Richtung Gelsenkirchen und beabsichtigte, nach links in die Weststraße abzubiegen. Nach ersten Ermittlungen fuhr er trotz gelb blinkender Linksabbiegerampel in die Kreuzung ein, da der Gegenverkehr noch stand. Zeitgleich sprang jedoch die Ampel für den Gegenverkehr auf Grün. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Bochum, der sich im Gegenverkehr befand, beschleunigte stark, überholte dabei zwei vor ihm verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem abbiegenden Pkw des 19-Jährigen.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, gab jedoch bei der Unfallaufnahme an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er will das Fahrzeug seiner Mutter ohne deren Wissen genutzt haben.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell