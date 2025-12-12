Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer leistet Widerstand und versucht, Polizisten anzuspucken

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 37-Jähriger am Donnerstag (11.12.) in den Abendstunden in der Bahnstraße randalierte, gegenüber Passanten immer wieder distanzlos wurde und andere Personen provozierte, nahmen Polizisten den Mann zur Verhinderung von Straftaten sowie zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. Der augenscheinlich stark alkoholisierte und aggressive Mann leistete dabei Widerstand. Er gab an, nichts getan zu haben, und zeigte keine Einsicht. Aus Sicht der Beamten war der 37-Jährige aufgrund der Alkoholisierung nicht dazu in der Lage, die Situation und sein Verhalten einzuschätzen. Er schwankte stark, sprach in aggressivem Ton und zeigte sich weiterhin distanzlos.

Obwohl die Einsatzkräfte deeskalierend mit ihm sprachen, besserte sich sein Verhalten nicht. Als er in den Streifenwagen gesetzt wurde, begann er plötzlich damit, in Richtung der Polizisten zu spucken. Er musste fixiert werden, wollte sich jedoch immer wieder befreien. Als er im Polizeigewahrsam in eine Zelle gebracht werden musste, wehrte er sich gegen eine Durchsuchung. Er griff immer wieder nach den Armen der Polizisten und zog an diesen.

Der 37-Jährige verhielt sich bis zum Verbringen in die Zelle unkontrolliert aggressiv. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Alle Einsatzkräfte blieben verletzt. Der Randalierer erhielt eine Strafanzeige und muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (arn)

