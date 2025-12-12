Polizei Hagen

POL-HA: Falscher Wasserwerker: 94-Jährige wird Opfer von Betrug

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann gab sich am Mittwoch (10.12.2025) als Wasserwerker aus, gelangte in die Wohnung einer 94-Jährigen und stahl ihr Portemonnaie.

Gegen Mittag klingelte ein Mann mehrfach an der Wohnungstür der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus in der Boeler Straße wohnt. Sie öffnete die Tür, woraufhin der Mann ihr im Hausflur schilderte, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Der angebliche Wasserwerker wies die Seniorin an, in ihrer Wohnung alle Wasserhähne aufzudrehen. Gemeinsam begaben sie sich in die Wohnräume der 94-Jährigen, wo sich der Mann etwa 20 Minuten aufhielt. Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass er ihr Portemonnaie gestohlen hatte. Richtigerweise brachte die Seniorin den Vorfall zur Anzeige.

Um Bürger vor Betrug zu schützen, gibt die Polizei Hagen folgende Hinweise:

Seien Sie kritisch mit spontanen Angeboten möglicher Handwerker oder mit Personen, die sich als Handwerker ausgeben, wenn Sie keinen Termin vereinbart haben.

Lassen Sie sich von offiziellen Firmenaufschriften auf Fahrzeugen nicht beirren und notieren Sie sich im Zweifelsfall den Firmennamen und das Kennzeichen.

Wenden Sie sich an Nachbarn oder Angehörige, wenn Sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit haben, und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie die Besucher darum, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen und bitten Sie Ihre Familie, Freunde oder Nachbarn darum, ebenfalls bei dem Termin anwesend zu sein.

Sie sind Opfer eines Betruges geworden? Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell