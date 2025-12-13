Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Fahrgast in Linienbus

Hagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr, wurde die Polizei an eine Bushaltestelle in der Feithstraße gerufen. Im Linienbus NE4 in Richtung Eilpe befand sich ein stark alkoholisierter 45-jähriger Fahrgast, welcher den Busfahrer mit Schimpfworten unter der Gürtellinie beleidigte. Auf Aufforderung, den Bus zu verlassen, reagierte der Fahrgast nicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten versuchten zunächst, den 45-jährigen zu beruhigen. Er wurde jedoch auch in Richtung der Beamten immer aggressiver und versuchte diese im weiteren Verlauf sogar mit Kopfstößen und Tritten anzugehen. Er konnte nur durch körperlichen Zwang unter Kontrolle gebracht werden. Der 45-jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. (Kli.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell