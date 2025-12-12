Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung von StA Wuppertal und Polizei Hagen - Suizid bei Polizeieinsatz in Wuppertal - 31-Jähriger leistet Widerstand bei Wohnungsdurchsuchung und springt von Balkon

Wuppertal (ots)

Während eines Durchsuchungseinsatzes der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Wuppertal beging am Donnerstagnachmittag (11.12.2025) ein 31-jähriger Mann Suizid. Nachdem die Kriminalbeamten die Wohnung des Mannes im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße betreten hatten, kam es zunächst zu einer Widerstandshandlung des 31-Jährigen. Dabei wurde einer der eingesetzten Polizisten leicht verletzt. Der 31-Jährige riss sich anschließend von den Beamten los, betrat den Balkon seiner Wohnung und sprang in den Innenhof des Gebäudes. Dabei verletzte er sich tödlich. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat aus Neutralitätsgründen die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fehlverhalten der eingesetzten Polizeibeamten vor und es handelt sich um einen freiverantwortlichen Suizid des 31-jährigen Mannes. Weitere Auskünfte werden nicht erteilt. (sen)

