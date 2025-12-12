PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung von StA Wuppertal und Polizei Hagen - Suizid bei Polizeieinsatz in Wuppertal - 31-Jähriger leistet Widerstand bei Wohnungsdurchsuchung und springt von Balkon

Wuppertal (ots)

Während eines Durchsuchungseinsatzes der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Wuppertal beging am Donnerstagnachmittag (11.12.2025) ein 31-jähriger Mann Suizid. Nachdem die Kriminalbeamten die Wohnung des Mannes im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße betreten hatten, kam es zunächst zu einer Widerstandshandlung des 31-Jährigen. Dabei wurde einer der eingesetzten Polizisten leicht verletzt. Der 31-Jährige riss sich anschließend von den Beamten los, betrat den Balkon seiner Wohnung und sprang in den Innenhof des Gebäudes. Dabei verletzte er sich tödlich. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat aus Neutralitätsgründen die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fehlverhalten der eingesetzten Polizeibeamten vor und es handelt sich um einen freiverantwortlichen Suizid des 31-jährigen Mannes. Weitere Auskünfte werden nicht erteilt. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:34

    POL-HA: Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach Streit

    Hagen-Haspe (ots) - In der Köckingstraße traf eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (11.12.) gegen 19 Uhr auf mehrere Personen, die sich lautstark stritten. Ein Zeuge gab an, dass ein 24-Jähriger mit seinem Audi viel zu schnell gefahren sei, während Kinder vor Ort Fußball spielten. Eine Familienangehörige des Mannes berichtete den Beamten hingegen, dass der ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:34

    POL-HA: Randalierer leistet Widerstand und versucht, Polizisten anzuspucken

    Hagen-Mitte (ots) - Nachdem ein 37-Jähriger am Donnerstag (11.12.) in den Abendstunden in der Bahnstraße randalierte, gegenüber Passanten immer wieder distanzlos wurde und andere Personen provozierte, nahmen Polizisten den Mann zur Verhinderung von Straftaten sowie zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. Der augenscheinlich stark alkoholisierte und aggressive Mann ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:17

    POL-HA: Falscher Wasserwerker: 94-Jährige wird Opfer von Betrug

    Hagen-Altenhagen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann gab sich am Mittwoch (10.12.2025) als Wasserwerker aus, gelangte in die Wohnung einer 94-Jährigen und stahl ihr Portemonnaie. Gegen Mittag klingelte ein Mann mehrfach an der Wohnungstür der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus in der Boeler Straße wohnt. Sie öffnete die Tür, woraufhin der Mann ihr im Hausflur schilderte, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren