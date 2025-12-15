Polizei Hagen

POL-HA: Auffällige Fahrweise, Polizeikontrolle und Verdacht einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Hagen-Boele (ots)

Zivile Beamte der Polizei fuhren am Sonntag (14.12.) gegen 02.20 Uhr in der Knippschildstraße Streife. Kurz nach einer Baustelle wurden die Polizisten auf ein Auto aufmerksam, dass trotz durchgezogener Fahrbahnmarkierung andere Fahrzeuge überholte und mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In der Weidekampstraße stoppten die Einsatzkräfte das Fahrzeug. Der 40-jährige Fahrer zeigte sich während der Kontrolle auffällig nervös und äußerst redselig. Unaufgefordert räumte er ein, zuvor zu schnell gefahren zu sein. Der Hagener übergab den Polizisten seinen Ausweis und die Zulassungsbescheinigung für das Auto. Einen Führerschein führte er nicht mit.

Während der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte, dass die Pupillen des 40-Jährigen stark erweitert waren und keine adäquate Lichtreaktion zeigten. Seine Augen wirkten zudem gerötet. Bereits Ende September erhielt der Mann eine Anzeige, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug führte. Aufgrund der erneuten Feststellungen boten die Beamten ihm einen freiwilligen Drogenvortest an, den er ablehnte. Der Hagener gab an, keine Drogen konsumiert zu haben. Sein Zustand sei darauf zurückzuführen, dass er krank und übermüdet sei. Er musste die Beamten zur Wache begleiten und gab eine Blutprobe ab. Vor der Fahrt ließ er mehrfach seine Schlüssel fallen, was aus Sicht der Polizisten zusätzlich auf eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit hindeutete.

Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr bis zum Abklingen der festgestellten Symptome untersagt. Die Polizisten fertigten einen Bericht für das Straßenverkehrsamt und eine Strafanzeige aufgrund des erneuten Verdachts der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. (arn)

