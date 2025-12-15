Polizei Hagen

POL-HA: Erst Festnahme nach Haftbefehl, dann Drogen- und Messerfund - Schwerpunktdienst der Polizei hält Wehringhausen sicher

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Samstag (13.12.2025) patrouillierten Beamtinnen und Beamte des Schwerpunktdienstes in den Nachmittags- und Abendstunden gezielt in Wehringhausen. Ihr Ziel war die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, sowie die Stärkung der polizeilichen Präsenz in diesem Quartier.

Gegen 16:00 Uhr kontrollierte das Streifenteam eine Personengruppe an der Gleisunterführung zwischen Augustastraße und Bodelschwinghplatz. Dabei stellte sich heraus, dass gegen eine 45-jährige Frau ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen sie fest und brachten die Frau in eine Justizvollzugsanstalt.

Nur wenige Stunden später bestreiften die Beamten die Örtlichkeit erneut. In der Unterführung stoppte ein 17-Jähriger, als er die Uniformierten erblickte. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten Marihuana, Haschisch und zugriffsbereit ein dem Führungsverbot unterliegendes Einhandmesser auf. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Nur wenige Minuten später stellte das Team des Schwerpunktdienstes erneut Marihuana an derselben Örtlichkeit bei einem Mann sicher. Er konnte keinen Nachweis darüber führen, dass er die Betäubungsmittel rechtmäßig erworben hatte.

Die Polizisten legten mehrere Anzeigen vor und setzten im Anschluss ihre Streife nicht nur in Wehringhausen, sondern auch am Hauptbahnhof und in Altenhagen fort. Weitere Kontrollen des Schwerpunktdienstes sind bereits in Planung. (hir)

