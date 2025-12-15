Polizei Hagen

POL-HA: Diebesgut als Weihnachtsgeschenke? Polizei hält überladene Fahrzeuge an

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizeibeamte stellten am Sonntagmorgen (14.12.2025) ein Auto und einen Transporter in Vorhalle fest, in denen mutmaßliches Diebesgut transportiert wurde. Auf Nachfrage gaben die Fahrer an, dass es sich bei der Ladung um Weihnachtsgeschenke handeln würde.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 8.45 Uhr, dass in Altenhagen zwei vermutlich überladene Fahrzeuge unterwegs sind. Die Streifenbeamten konnten die beiden Fahrzeuge, einen Skoda und einen Sprinter, auf der Herdecker Straße anhalten. Bereits bei der Sicht durch die Fenster ins Fahrzeuginnere erkannten die Einsatzkräfte, dass die Fahrzeuge mit einer großen Menge an Gegenständen beladen waren. Die beiden Fahrer im Alter von 34 und 58 Jahren gewährten freiwillig Einsicht in den Skoda und den Sprinter. Dabei stellten die Beamten fest, dass beide bis unters Dach mit Kisten, Fahrrädern, Teppichen und anderen Gegenständen beladen waren.

Die beiden Fahrer gaben an, dass es sich bei den Inhalten der Kisten um Weihnachtsgeschenke in Form von Lebensmitteln handeln würde. Als die Fahrer nach Aufforderung der Beamten die Kisten öffneten, fanden die Polizisten neuwertige Kleidung, Hygiene- sowie Kosmetikartikel und Lebensmittel in großen Stückzahlen vor. Bei einer Überprüfung der Rahmengestellnummern der transportierten Fahrräder stellte sich zudem heraus, dass drei der Fahrräder als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Aufgrund der vor Ort gemachten Feststellungen sowie widersprüchlicher Aussagen der Befragten erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut handeln könnte. Daher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Die neuwertigen Artikel sowie die Fahrräder stellten die Polizisten sicher. (rst)

