Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Fallrohr unter dem Arm gesichtet - Kupferdiebstahl im Hochschulviertel

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Montag (15.12.2025) beobachtete ein Anwohner (70) in der Nelkenstraße gegen 23:55 Uhr einen Mann, der mit einem Fallrohr unter dem Arm die Straße entlangging. Er war ca. 1,80 m groß, dunkel gekleidet und von schmaler Statur. Da der 70-Jährige einen Kupferdiebstahl vermutete, verständigte er die Polizei. Die Beamten fahndeten mit Unterstützung eines Diensthundes und eines Hubschraubers nach dem Verdächtigen - ohne Erfolg. Die Beamten konnten Tatorte in der Nelkenstraße, der Haldener Straße und der Lützowstraße auffinden. Dort waren demontierte Fallrohre stellenweise zum Abtransport in einem Gebüsch abgelegt worden. Die Hagener Kriminalpolizei sicherte erste Spuren vor Ort, begann mit den Ermittlungen und nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

