POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.12.2025.

Salzgitter (ots)

Aufgefundener männlicher Leichnam auf Schulhofgelände

Salzgitter, Sonnenbergweg - 11.12.2025, 09:45 Uhr.

Heute früh wurde auf dem Gelände einer Grundschule am Sonnenbergweg ein verstorbener 37-jähriger Mann aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Person ohne festen Wohnsitz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt können keine Angaben zur Ursache des Todes gemacht werden.

Erste Ermittlungen deuten jedoch darauf hin, dass kein Gewaltverbrechen vorliegt.

Mitarbeitende des Kriseninterventionsteams der Feuerwehr betreuen im Umfeld der Schule Kinder und Erwachsene.

