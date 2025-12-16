Polizei Hagen

POL-HA: Butterflymesser bei Verkehrskontrolle gefunden - Drogenfahrt in Boele

Hagen-Boele (ots)

Am Montag (15.12.2025) hielt die Besatzung eines Streifenwagens gegen 22:55 Uhr in der Schwerter Straße einen Fiat im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Der 20-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest zeigte dies deutlich an. Der junge Mann sollte zur Blutprobenentnahme auf eine Polizeiwache gebracht werden. Als die Polizisten ihn nach gefährlichen Gegenständen fragten, wies der Hagener auf ein Butterflymesser hin, das er bei sich führte. Die Beamten stellten die Waffe sicher, deren Umgang einen Verstoß gegen das Waffengesetz (Straftat) darstellt. Dem 20-Jährigen ließen die Polizisten wenig später eine Blutprobe entnehmen und legten neben der Strafanzeige eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln vor. (hir)

