Polizei Hagen

POL-HA: Mountainbike-Fahrer touchiert Fußgänger mit Fahrradlenker

Hagen-Eilpe (ots)

In der Höhwaldstraße wurde am Montag (15.12.) ein Fußgänger verletzt, der auf einer nicht befestigten Straße mit einem Radfahrer zusammenstieß. Um 12.45 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Mountainbike bergab, als ihm der 69-Jährige entgegenkam. Der Hagener, der in Begleitung eines Bekannten war, nahm den Radfahrer nach eigenen Angaben erst spät wahr. Als der 72-Jährige zwischen den beiden Fußgängern hindurchfuhr, touchierte er mit dem Lenker den Arm des 69-Jährigen und verletzte ihn dabei. Der Mann wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen und verzichtete auf die Alarmierung eines Rettungswagens. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

